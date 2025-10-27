Общество

Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской области

27.10.2025
Санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на совещании у губернатора Волгоградской области сегодня, 27 октября. Как сообщили в администрации региона, в настоящее время  заболеваемость сезонными простудными инфекциями и гриппом не превышает эпидемического порога. Однако более половины заболевших – это дети до 15 лет. А среди детей в возрасте от 3 до 6 лет за прошлую неделю наблюдается рост заболеваемости на 2%. 

В регионе уже привито от гриппа более 1,1 миллиона человек, что составляет 74% от плановых показателей. Вакцинируют в первую очередь представителей групп риска – пожилых, детей и подростков, беременных, сотрудников учреждений социальной сферы и здравоохранения. Случаи заболевания гриппом пока носят единичный характер.

Андрей Бочаров предупредил, что уже в ближайшие 2-3 недели в регионе резко похолодает. А значит, стоит ожидать роста заболеваемости сезонными инфекциями. 

Для предотвращения резкого роста заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом губернатор  поставил ряд дополнительных задач. В частности, в Волгоградской области  до 1 декабря необходимо привить от гриппа 1 миллион 460 тысяч жителей. Также Андрей Бочаров поручил  усилить контроль за работой образовательных организаций и учреждений социального обслуживания в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения температурного режима, режима проветривания и обеззараживания помещений, обеспечения строгого входного и общего контроля за здоровьем детей, преподавателей и персонала, с изоляцией заболевших.

Среди других задач – обеспечение готовности медицинских организаций Волгоградской области к работе в предстоящий период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ  и поддержание запасов необходимых препаратов в аптеках региона. 


