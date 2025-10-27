Происшествия

Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под Волгоградом

27.10.2025
0
27.10.2025


Сегодня, 27 октября, сотрудники ГИМС задержали на Варваровском водохранилище в Волгоградской области две незарегистрированные лодки, которыми судоводители управляли без разрешительных документов.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, маломерные суда отправлены на штрафстоянку.

Установлено, что лодки не были зарегистрированы в реестре, а у судоводителей не было удостоверений на управление ими.

Административные протоколы составлены по ч. 2,3 ст. 11.8 КоАП РФ (Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления). Нарушителям грозят крупные штрафы: от 10 до 15 тысяч рублей за отсутствие права управления и от 15 до 20 тысяч за управление незарегистрированным судном.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


