Общество

В Волгограде назвали имя лучшего водителя такси

Общество 27.10.2025 14:35
0
27.10.2025 14:35


В Волгограде по итогам регионального этапа конкурса профмастерства названо имя лучшего водителя такси. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкмотранс, им стал Роман Килин. Волгоградцу теперь предстоит представлять региона на финальной этапе. 

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 15 водителей службы такси. В первых двух турах мужчины соревновались в знании правил дорожного движения, истории Волгоградской области, а также в знании географии города, его достопримечательностей и других социально значимых объектов. 

На третьем этапе волгоградские таксисты демонстрировали навыки плавного вождения, а также навыки ездить «змейкой», филигранной парковки и пр. Для усложнения выполнения элементов на автомобили ставили по пять стаканов с водой – в качестве оценки плавности вождения.

Роман Килин занял первое место по итогам всех трех туров. Второе место завоевал Денис Попукалов, третье – Илья Кудь. 

Фото: uad.volgograd.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2025 16:17
Общество 27.10.2025 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:45
Общество 27.10.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:19
Общество 27.10.2025 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:06
Общество 27.10.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 14:31
Общество 27.10.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 13:19
Общество 27.10.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 13:12 Реклама
Общество 27.10.2025 13:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:56
Общество 27.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:06
Общество 27.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:58 Реклама
Общество 27.10.2025 10:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:25
Общество 27.10.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:23
Общество 27.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:07
Общество 27.10.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 09:03
Общество 27.10.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 08:38
Общество 27.10.2025 08:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
13:12
Сады Придонья выступили титульным спонсором скачекСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
09:58
Компания «АвтоПарк» поздравляет волгоградцев с Днем автомобилистаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 