В Волгограде назвали имя лучшего водителя такси





В Волгограде по итогам регионального этапа конкурса профмастерства названо имя лучшего водителя такси. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкмотранс, им стал Роман Килин. Волгоградцу теперь предстоит представлять региона на финальной этапе.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 15 водителей службы такси. В первых двух турах мужчины соревновались в знании правил дорожного движения, истории Волгоградской области, а также в знании географии города, его достопримечательностей и других социально значимых объектов.

На третьем этапе волгоградские таксисты демонстрировали навыки плавного вождения, а также навыки ездить «змейкой», филигранной парковки и пр. Для усложнения выполнения элементов на автомобили ставили по пять стаканов с водой – в качестве оценки плавности вождения.

Роман Килин занял первое место по итогам всех трех туров. Второе место завоевал Денис Попукалов, третье – Илья Кудь.

