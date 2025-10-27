Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»





Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» трем мотострелковым полкам, сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные Министерством обороны РФ указы.

Почетные наименования присвоены главой государства формированиям за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Согласно опубликованным в открытом доступе документам, с 27 октября почетное наименование «гвардейский» присвоено 57-му, 103-му и 242-му мотострелковым полкам.

Фото: пресс-служба Кремля