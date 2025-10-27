Федеральные новости

Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»

27.10.2025 17:05
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» трем мотострелковым полкам, сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные Министерством обороны РФ указы.

Почетные наименования присвоены главой государства формированиям за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Согласно опубликованным в открытом доступе документам, с 27 октября почетное наименование «гвардейский» присвоено 57-му, 103-му и 242-му мотострелковым полкам.

Фото: пресс-служба Кремля 

Лента новостей

19:38
Пассажиров круизного лайнера неожиданно высадили в загадочном месте под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:20
TVIL включил Волгоград в топ-10 городов для новогоднего отдыхаСмотреть фотографии
18:48
Четырехкилометровая пробка парализовала часть ВолгоградаСмотреть фотографии
18:34
Куда смотрел? Возле пиццерии на севере Волгограда сбили мать и ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
«Берегите голову»: магнитные бури 28-29 октября испытают волгоградцевСмотреть фотографии
17:57
Житель Камышина сознался в жестоком убийствеСмотреть фотографии
17:22
Зюганов: переименовать Волгоград в Сталинград могут в этом годуСмотреть фотографии
17:05
Путин присвоил трем полкам почетное наименование «гвардейский»Смотреть фотографии
16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
 