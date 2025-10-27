В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиян





Более 50 россиян прошли регистрацию в национальном мессенджере MAX, сообщает его пресс-служба. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек.

Переходят в нацмессенджер и блогеры с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

– Более 13 тысяч блогеров А+ завели своих каналы в МАХ. В числе новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов, – приводят данные пресс-службе мессенджера. – С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллионов.

