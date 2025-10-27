Федеральные новости

В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиян

27.10.2025 13:41
27.10.2025 13:41


Более 50 россиян прошли регистрацию в национальном мессенджере MAX, сообщает его пресс-служба. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек.  

Переходят в нацмессенджер и блогеры с аудиторией более  10 тысяч подписчиков. 

– Более 13 тысяч блогеров А+ завели своих каналы в МАХ. В числе новых авторов — певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов, – приводят данные пресс-службе мессенджера. – С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллионов.

Напомним, ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области, канал которого появился в MAX. Здесь публикуются актуальные новости Волгограда и новости Волгоградской области без спама и рекламы. 

16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
13:12
Сады Придонья выступили титульным спонсором скачекСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
09:58
Компания «АвтоПарк» поздравляет волгоградцев с Днем автомобилистаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 