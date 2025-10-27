



26 октября село Горный Балыклей в Волгоградской области стало площадкой для значимого экологического события. В свободное плавание отправили 100 000 мальков белого амура, сазана и толстолобика. Именно эти виды рыб выполняют роль природных очистителей водоемов.





– Мы не просто выпускаем ежегодно сотни тысяч мальков, мы заботимся о реке Волга, потому что живем здесь. Хотим сохранить ее богатства и красоту для будущих поколений. Также мы организуем субботники по сбору мусора на берегах с последующей переработкой и планируем установить нерестилища, чтобы увеличить численность рыбы, – отметил волгоградский предприниматель, генеральный директор компании GRASS Михаил Грачёв.





В мероприятии по восстановлению биоразнообразия Волги приняли участие волонтеры, экологи-активисты, а также официальные представители комитета природных ресурсов Волгоградской области и сотрудники волжской компании. Важность проводимой работы для здоровья реки и всего региона подчеркнул кандидат биологических наук ВолГУ Николай Онистратенко:

– Важно не просто восполнять численность рыб, но научно обоснованно вносить целевые виды в определенные местообитания рыб, чтобы обеспечивать высокое качество воды и необходимый уровень кислорода. Такие акции помогают экосистеме Волги.





В ходе мероприятия участники могли проверить свои знания в эко-викторине и узнать больше о жизни реки. Но главное – бизнес, власть, наука и общество смогли объединиться для решения общих задач.