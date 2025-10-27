Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской области

Силы ПВО в течение минувшей ночи сбили 193 украинских БПЛА самолетного типа в 13 российских регионах. Волгоградской области, несмотря на объявление угрозы беспилотной опасности, среди них нет, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников было сбито над Брянской областью – 47, над Калужской – 42, над территорией московского региона – 40, в том числе 34 БПЛА уничтожены на подлете к Москве.

В Тульской области сбито 32 дрона, 10 – в Курской области, 7 – в Орловской, по 4 – в Ростовской и Воронежской областях, по 2 – в Оренбургской и Тамбовской областях и по одному – в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Напомним, в течение минувшей ночи в Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность. Росавиация вводила ограничения в аэропорту.





