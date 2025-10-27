Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговор





Сегодня, 27 октября, трое бывших депутатов Волгоградской гордумы, обвиняемых в мошенничестве с автостраховками, и двое их подельников в Волгоградском облсуде выслушают приговор после почти 4,5 лет судебного расследования.

Напомним, гособвинение запросило для Алексея Зверева и Евгения Щура по 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей, для Федора Литвиненко – 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 1,5 миллиона.

Еще двоих участников преступного сообщества - Максима Калашникова и Наталью Володину - прокурор просил приговорить соответственно к 10 и 9 годам колонии общего режима. Вину подсудимые не признают.

Громкое уголовное дело суд начал рассматривать весной 2021 года. В деле почти 2000 томов, из которых 94 тома составляет обвинительное заключение.

По версии следствия, в конце 2015 года Щур, Зверев, Литвиненко создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, осуществлявшими деятельность под видом коммерческих организаций ООО «Верный Выбор«Приоритет». Они занимались хищением страховых выплат за фиктивные ДТП. Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года участниками преступного сообщества был причинен ущерб страховым компаниям на сумму более 84 миллионов рублей.

Калашников выполнял роль главного «аварийного комиссара», а Володина являлась экспертом-техником, в обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений экспертиз.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 миллионов рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены на разные сроки.



