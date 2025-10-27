Экология

«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за Волгой

Экология 27.10.2025 15:23
27 октября экоактивисты сняли на видео источник густого черного дыма в районе Средней Ахтубы в Волгоградской области, который волгоградцы сегодня приняли за пожар, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Экология Волгограда». 


 

– Нам поступает информация о потенциально опасной деятельности – на территории по координатам 48.716788, 44.884405 принимают отходы, а судя по видео, их еще сжигают, - сообщают авторы видео. – Требуем срочной проверки природоохранных органов! 

По их словам, такая деятельность наносит существенный вред экологии и здоровью жителей, так как в атмосферу выделяется ядовитый коктейль из диоксинов и тяжелых металлов.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области отмечали, что сегодня, 27 октября, выездов пожарных расчетов в этот район не было. Чуть позже черный дым за Волгой в оперативном ведомстве объяснили контролируемым отжигом.

Видео: экология Волгограда / t.me 


