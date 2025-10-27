Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземелье

Нестандартная церемония бракосочетания впервые прошла в старинном подземелье музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в комитете культуры администрации региона, жених и невеста Дмитрий и Алина вошли в подземелье XVIII века, а вышли оттуда уже мужем и женой.

На территории музея-заповедника такое мероприятие прошло впервые после того, как в Волгограде были официально утверждены 14 необычных мест для выездной регистрации брака. Музей-заповедник оказался в этом списке.

Чтобы связать себя узами брака в музейном подземелье нужно подать заявление в загс Красноармейского района или онлайн через сервис Госуслуги. Также необходимо будет заключить договор с музеем.

Напомним, что недавно выездная регистрация брака прошла на стадионе «Волгоград Арена».

