В Волгограде в аэропорту в настоящее время наблюдается задержка двух авиарейсов в Сочи и из Калининграда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную аэропорта.

Так, рейс из Калининграда авиакомпании «Икар» должен был приземлиться в Волгограде в 06:30 мск, но его задержали. Новое ориентировочное время прибытия – 09:55 мск.

Самолет в Сочи этой же авиакомпании должен был вылететь из Волгограда в 07:30 мск, но его отложили до 10:30 мск.

Отметим, что несмотря на ранее вводимые ограничения в аэропортах Волгограда и Москвы, задержек в этом направлении в настоящее время нет.

Фото из архива V102.RU





