В Волгоградской области на 87-м году жизни скончался бывший мэр Урюпинска, Почетный гражданин этого города Валерий Сушко, передает ИА «Высота 102». Трагическую новость сообщила администрация города Урюпинск, которым Сушко руководил 10 лет – с 1995 по 2005 годы.

- За десять лет ему удалось преобразить город, способствовать появлению в районах Горы Восточной, трикотажной фабрики и в центре Урюпинска множества новостроек. Здесь открылся и успешно работал филиал Волгоградского государственного университета, пополнив организации специалистами различных направлений. Продолжает работать Урюпинский колледж бизнеса, которому он уделял особое внимание, - говорится в некрологе. - В памяти многих горожан Валерий Павлович останется как строгий и принципиальный руководитель, и в тоже время простой, радушный человек, всегда готовый прийти на помощь, поддержать советом и делом.

Валерий Сушко родился 1 марта 1939 года в селе Турксад Арзгирского района Ставропольского края в семье служащих. После окончания сельскохозяйственного института начал трудовую деятельность на Ставропольском машиностроительном заводе в качестве помощника мастера сборочного цеха. Затем работал инженером по технической информации, старшим менеджером. Второе высшее образование получил в Москве. В 1964 году по направлению вместе с семьей переехал в город Урюпинск, о котором раньше даже не слышал.

Трудовой путь будущего мэра начался на маслоэкстракционном заводе «Красная Звезда». Валерий Павлович активно занимался общественной и партийной деятельностью. С 1972 по 1975 год был инструктором организационного отдела горкома КПСС, а затем возглавил Урюпинский маслодельный комбинат, где почти за десять лет сумел провести огромную работу по его реконструкции. С 1984 года Валерий Сушко возглавил мясокомбинат , а потом маслокомбинат «Михайловский», где проработал до 1995 года.

В должности главы администрации города Урюпинска он проработал два срока подряд.

Примечательно, что в период его руководства городом был создан собственный бренд и установлен гранитный памятник символичной козочке-кормилице, открылся музей в её честь и картинная галерея.

В 2014 году Валерий Сушко стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня в Урюпинске. 25 ноября 2004 года Указом Президента Российской Федерации Сушко Валерий Павлович был награжден Орденом Дружбы. В 2010 году ему присвоено высокое звание Почётный гражданин города.

Прощание с Валерием Сушко пройдет 28 октября в 10:15 часов на площади Ленина.

Фото администрации Урюпинска

