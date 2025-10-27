Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневку

Сегодня, 27 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя перед ноябрьскими праздниками, которые продлятся 3 и 4 ноября, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, что это первая шестидневка в текущем году. Продлится она включительно до субботы, 1 ноября. В этот день продолжительность рабочего дня будет сокращена на 1 час.

Отдыхать волгоградцы будут 2, 3 и 4 ноября. Следующая рабочая неделя стартует в среду, 5 ноября, и продлится всего три дня – с 5 по 7 ноября.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!