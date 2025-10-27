Федеральные новости

Массовая драка перекрыла движение в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону вечером 26 октября массовая драка перекрыла движение. Как сообщает Привет-Ростов, место уличных боев участники огородили черным Mercedes-Benz G-класса.

– Массовая драка развернулась прямо на проезжей части на пересечении улицы Максима Горького и переулка Газетного, – передает ростовское издание. – Толпа мужчин активно выясняла отношения, игнорируя движение транспорта и создавая препятствия для других водителей.

Со ссылкой на очевидцев журналисты сообщают о том что, один из участников оказался в нокауте. Официальные заявления от пострадавших в правоохранительные органы не поступали. Полиция проводит проверку. 

Лента новостей

