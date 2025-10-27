Вопросы к качеству 234 тонн продовольственной пшеницы, выращенной в Волгоградской области, возникли у сотрудников Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, выявлен факт недостоверного декларирования зерна, владельцем которого является индивидуальный предприниматель из Октябрьского района.

- Установлено, что предпринимателем при выращивании пшеницы применялись пестициды (гербицид Тираназор, Флорасулам). Однако согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось, - пояснили в управлении.

Таким образом, предприниматель нарушил порядок декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Ему объявлено предостережение, а декларация соответствия признана недействительной.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!