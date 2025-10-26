Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедиста

Расследования 26.10.2025 15:32
0
26.10.2025 15:32
В Волгограде прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту гибели в ДТП 16-летнего подростка.
Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла днем 26 октября на мостовом переходе через реку Волга на «танцующем» мосту. Известно, что молодой человек скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой, - рассказала официальный представитель Прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Скриншот ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктового26.10.2025 12:00
Расследования 26.10.2025 12:00
Лани, ламы и альпаки готовятся «прописаться» в волгоградском ЦПКиО25.10.2025 10:11
Расследования 25.10.2025 10:11
Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалида24.10.2025 15:54
Расследования 24.10.2025 15:54
Селяне остались без продуктового магазина под Волгоградом из-за скупости его хозяйки24.10.2025 15:07
Расследования 24.10.2025 15:07
Бассейны, новая гостиница, студкампус и конгресс-центр: какой должна стать набережная Волгограда24.10.2025 13:52
Расследования 24.10.2025 13:52
Судья не увидел очевидного? Новый процесс по делу Геля стартует в Иловле23.10.2025 20:07
Расследования 23.10.2025 20:07
Столичного эксперта Аулова не допустили к присяжным на процессе по делу Пака23.10.2025 19:34
Расследования 23.10.2025 19:34
Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской области23.10.2025 16:03
Расследования 23.10.2025 16:03
«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»23.10.2025 15:06
Расследования 23.10.2025 15:06
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательство23.10.2025 13:11
Расследования 23.10.2025 13:11
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградца23.10.2025 12:25
Расследования 23.10.2025 12:25
В Волгоградской области отменена беспилотная опасность23.10.2025 08:08
Расследования 23.10.2025 08:08
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должника22.10.2025 21:40
Расследования 22.10.2025 21:40
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных дела22.10.2025 16:31
Расследования 22.10.2025 16:31
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышат22.10.2025 14:06
Расследования 22.10.2025 14:06