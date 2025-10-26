Расследования

Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедиста

Расследования 26.10.2025 15:32
0
26.10.2025 15:32



В Волгограде прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту гибели в ДТП 16-летнего подростка. 

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла днем 26 октября на мостовом переходе через реку Волга на «танцующем» мосту. Известно, что молодой человек скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжала прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области Жанна Селютина. Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой, - рассказала официальный представитель Прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Скриншот ГУ МВД России по Волгоградской области

