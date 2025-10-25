Общество

В Городище начальник ветстанции осуждён за липовые документы на рыбу и раков

25.10.2025
Городищенский районный суд поставил точку в деле о выдаче липовых сопроводительных документов на рыбу и раков. Коммерсантам помогал реализовывать улов начальник местной районной станции по борьбе с болезнями животных.

- Фигурант уголовного дела, занимая должность начальника Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных, в период с 2019-2023 гг. получал взятки от индивидуальных предпринимателей через посредника за выдачу ветеринарно-сопроводительных документов, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Подготовляемые таким образом бумаги содержали недостоверные сведения о месте вылова и способе перевозки рыбы и раков.

Однако о вип-обслуживании некоторых клиентов руководством ветстанции узнали правоохранители. Следователям удалось установить шесть таких эпизодов.

Отметим, несмотря на все улики, вину в содеянном начальник не признал, однако суд поддержал следствие и прокуратуру. Руководитель был признан виновным во взяточничестве и приговорён к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, в течение 4 лет осуждённому запрещено будет работать в госучреждениях. Также суд взыскал в доход государства 230 тыс. рублей взятки. Приговор может быть обжалован.

