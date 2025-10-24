Волгоградскую рецидивистку осудили на 2 года за кражу денег у инвалида

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал 30-летнюю местную жительницу виновной в краже денег у инвалида, который является ветераном боевых действий. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, за содеянное ей назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что у осужденной ранее уже были проблемы с законом и она была судима.

Очередное преступление она совершила, когда находилась в квартире инвалида. Рецидивистка взяла его банковскую карту и сняла с нее деньги, введя пин-код, который ей удалось узнать.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / t.me