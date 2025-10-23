Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательство

Фроловский городской суд в Волгоградской области арестовал 26-летнего обвиняемого в инсценировке ДТП и вымогательстве. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, под стражей мужчина будет находиться до 2 декабря. Ранее был арестован его 24-летний брат, который также фигурирует в этом деле.

Братья 26-летний Иван и 24-летний Никита, по версии следствия, 31 августа текущего года ночью около кафе «МОХ» в центре Фролово инсценировали ДТП с участием автомобиля LADA Granta, которым управлял Никита. Потерпевшим оказался водитель автомобиля LADA Priora, с которого родственники потребовали 50 тысяч рублей за якобы повреждение автомобиля. В противном случае, если потерпевший не выплатит сумму до 16 сентября, то он должен был передать им в собственность свою машину.

- Учитывая сложившуюся обстановку, физическое превосходство двух молодых людей, потерпевший реально воспринял угрозу применения в отношении него насилия, испугавшись за сохранность принадлежащего ему имущества, обратился в полицию, - говорится в материалах суда.

Родственники обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Также в отношении 26-летнего жителя Фролово в производстве находятся уголовные дела по двум эпизодам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), совершение ДТП без права управления, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

На суде обвиняемый и его адвокат возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!