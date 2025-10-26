Мошенники начали маскироваться под председателей ТСЖ и СНТ





Телефонные мошенники начали маскироваться под председателей СНТ и ТСЖ для доступа к аккаунтам в «Госуслуги». Об этом рассказали 26 октября в МВД.

- Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется «Председатель ТСЖ, - приводит слова ведомства ТАСС.

В МВД предупредили, что если злоумышленники получат данный код, то они автоматически завладеют личными данными жертвы.

Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky