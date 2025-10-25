«День без музыки — уже трагедия»: экс-ректор волгоградской консерватории — о главных вызовах, призвании и современной культуре





Найти свое призвание и ни разу в жизни не усомниться в правильности выбора – наверное, это и называется счастьем? Еще в детстве известный волгоградский пианист и экс-ректор консерватории имени П. А. Серебрякова Дмитрий Арутюнов ясно ощутил – он пришел в этот мир с музыкой. Именно с ней он ощущает себя настолько органично, что утро, начатое без игры на инструменте, кажется мужчине трагедией. Подробнее обо всем - в материале ИА «Высота 102».

Дмитрий Арутюнов встречает нас в холле выставочного зала музея ИЗО имени Машкова и ведет к роялю.

- Любой разговор нужно начинать с музыки, - говорит он и, прикасаясь к клавишам, на мгновение замирает от удовольствия. Кажется, что сейчас он в буквальном смысле растворяется в своей стихии, и ничто внешнее не способно отвлечь его от главного. – А вот теперь начнем ( Улыбается).

Музыка звучала в доме Дмитрия Арутюнова с самого рождения. А как иначе, если его родители работали вокалистами в оперном театре, а старший брат учился играть на скрипке?

- Меня никто и никогда не заставлял заниматься творчеством, но уже в детстве я отчетливо понимал, что без музыки не могу, - говорит пианист. – Приехав в другой город молодыми специалистами, родители не имели собственного жилья, поэтому и собственного инструмента у нас долгое время не было. Вместе с братом мы занимались в театре. За кулисами, где и стоял рояль, горела одна только лампочка, и брат, который был старше меня на три года, наигрывал мне мелодию, а я подбирал ее в темноте. Так и научился импровизации. Сейчас я всегда говорю молодым педагогам, что для искренней любви к музыке ребенка нужно учить играть без нот. Получая удовольствие от этого процесса, он намного легче выучит нотную грамоту.

В верности своего выбора одержимый творчеством мальчишка убедился уже после окончания музыкальной школы. Играя в молодежных коллективах, Дмитрий Арутюнов все сильнее влюблялся в свое дело, но, впрочем, не мечтал о головокружительной карьере.

- Не всем творческим людям нужна популярность, признание, афиши. Есть те, кто получает удовольствие от самого музицирования. Знаете, насколько приятные ощущения я испытываю, когда перед гостями сажусь за инструмент и еще не знаю, что именно буду играть? – улыбается пианист. – Беру первую ноту, чувствую теплоту инструмента... С этого ритуала для меня и начинается музыка.





Музыкант до глубины души, на долгие годы Дмитрий Арутюнов вынужденно сменил амплуа. Ректор волгоградской консерватории П. А. Серебрякова, он решал десятки административных задач, но все-таки везде и во всем искал творчество.

- Мне кажется, что люди, которые не могут жить без музыки, не знают о выгорании. С музыкой они рождаются, с нею и умирают, - рассуждает волгоградец. – Если я с утра не сажусь за инструмент, для меня это трагедия… Занимаясь административной работой, я старался улучить хотя бы немного времени для игры на рояле. Музицировал в кабинете с 7:30 до 8:30. Хотя, откровенно говоря, получалось не всегда. И тогда я искал творчество в другом – в становлении учебного заведения, в открытии новых специальностей, участии в международных конкурсах, встрече с музыкантами. Оборачиваясь назад и вспоминая те годы, я ни о чем не жалею. Более того, при возможности перемотать жизнь назад, я выбрал бы для себя точно такой же путь. Без каких- либо поправок.

Возвращение в творческую жизнь стало для пианиста прыжком в холодную воду знойным днем. Долгожданным, приятным, но в то же время волнительным шагом.

- Молодой или зрелый музыкант? Конечно, зрелый. Это настолько интересно и в то же время тревожно. Становясь все более опытным, я понимаю, как мало сделал тогда, в начале своего пути, - рассуждает Дмитрий Арутюнов. – Недавно я читал интервью замечательного пианиста Бориса Фрункина. Он закончил музыкальное училище, стал известным джазовым музыкантом, добился высокого уровня. Наработанный за годы базы ему хватило примерно до 60 лет, а дальше, на вершине своей творческой жизни, он ощутил, как сильно ему не достает академического образования. Я тоже все время это ощущаю. Понимаю, что мне не хватает техники, практики… На самом деле без большого труда не будет никакого результата. Я видел очень одаренных детей. Но на одной лишь одаренности долго не продержишься. В музыке нужно учиться каждый день… Всю жизнь.

Сколько бы концертов не было за плечами Дмитрия Арутюнова, перед каждым выходом на сцену он все еще ощущает трепет от предстоящей встречи со зрителями и ответственность перед музыкой.

- В творчестве всегда должны быть вызовы. Без этого просто невозможно… Иначе просто стагнация. Не будет движения, не будет жизни. Лично мне всегда хочется нового, нового и нового. Что-то ищу, что-то придумываю. Близкие порой говорят мне: «Когда ты остановишься? Ты можешь остановиться?». А я не могу… - улыбается пианист. – Музыка – это лекарство, гипноз, который влияет на людей. Я участвовал в проекте, когда мы занимались с детьми с особенностями здоровья, и ощущал, что им это действительно нужно. Надеюсь, что когда-то у меня получится поработать в паре с детским психологом или врачом. Ведь мне на самом деле кажется, что у музыки есть возможность вылечивать – не только душу, но и тело.

Имея академическое образование, волгоградец не отрицает современную музыку. Пианист придает благозвучность песням, состоящим буквально из двух аккордов, и верит в то, что любая музыка имеет право на существование.

- В мое время современной была группа Beatles. Это музыка того времени, - ностальгирует Дмитрий Арутюнов. – По какому бы пути ни шло современное творчество, закрывать на него глаза, плевать и говорить, что его просто не существует, на мой взгляд, неправильно. Я исполняю разные композиции, придавая им другие оттенки, другой характер. К примеру, люблю играть детям Гимн России, ведь на рояле он звучит совершенно иначе. При правильной подаче открыться по-новому может даже песня с тремя словами и двумя аккордами. Поэтому снобизм в этом случае не очень уместен.

Несмотря на то, что современные музыканты с их порой незамысловатыми мелодиями собирают не только полные залы, но и стадионы, волгоградцы тянутся и к другому творчеству, уверен Дмитрий Арутюнов.

- У волгоградского зрителя и слушателя есть потребность в творчестве, - убежден пианист. – Восемь лет назад наш коллектив «А-джаз» запустил интересный проект «Джаз на Волге» - мы предложили горожанам покататься на прогулочном теплоходе и послушать прекрасную живую музыку. По правде говоря, я думал, что нашего общего запала хватит на пару-тройку таких концертов. Но и по сей день мы собираем полные теплоходы… Люди приходят – значит, им это нужно. А если нужно, значит, музыкант обязан играть, придумывать что-то новое и постоянно быть в форме. По правде говоря, я очень радуюсь, видя начинающих артистов на улицах города. Есть ли у кого-то из них финансовая возможность арендовать зал филармонии или Дома офицеров? Конечно, нет. Поэтому выступление на открытых площадках - это великое благо. Ребята оттачивают свое мастерство, получают оценку, а слушатели приобщаются к творчеству. Такой вот замечательный и нужный обеим сторонам обмен энергией…

Фото Дмитрия Арутюнова