



Расписанный на неделю вперед планер, десятки напоминаний в телефоне, отслеживание всех рабочих и домовых чатов. В современном мире многие из нас стараются держать жить под контролем и создать свой собственный островок безопасности и предсказуемости. Но что стоит за подобным желанием? Не станет ли включённость во все и вся прямым путем к выгоранию? И правда ли, что умеренное разгильдяйство сегодня становится не минусом, а плюсом? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским психологом Диной Зиновьевой.

Неопределенность стало едва ли не главным понятием новой эпохи. Короткие личные связи, отсутствие предсказуемости в развитии карьеры неминуемо влекут за собой потерю важных опор в жизни.

- Неопределенность наблюдается и в ценностном, и в культурном, и в политическом, и социально-психологическом смыслах, - подтверждает кандидат психологических наук. – В наши дни мы работаем с так называемым текучим миром и теряем опоры, связанные с ритмичностью, производственными и природными циклами, сложными технологическими процессами. Мир прошлого, условно до середины XX века, характеризуется устойчивыми траекториями карьеры, брака. Сегодня же на смену ощущению рациональности и вечности приходит другая идея – изменяйся, адаптируйся и двигайся дальше. Буквально на наших глазах изменились трудовые отношения – краткосрочные контракты и фриланс заменили работу на всю жизнь. Так же быстро создаются и быстро распадаются личные отношения. На символическом уровне "связи – узлы" сменились "связями – застежками".





Жизнь современного человека неразрывно связана и с необходимостью отвечать за собственный успех и платить сотнями нервных клеток за каждую неудачу.

- По сути дела время распадается на сиюминутные и не связанные друг с другом моменты. Идея о том, что все в жизни необходимо выполнять именно здесь и сейчас, отчасти лишает нас представлений о будущем. Его будто бы нет, есть только бесконечное настоящее, - рассуждает психолог. – К этому добавляется, что все проблемы и успехи воспринимаются, как результат исключительно твоего личного выбора. Из-за того, что системы самоустраняются от человека, он целиком и полностью становится автором собственной жизни, кузнецом счастья или несчастья. А что в итоге? Нарастающее чувство тревоги и одиночества, экзистенциональная неуверенность и освобождение от норм, традиций, долгосрочных обязательств и смыслов, которые все вместе дают нам чувство безопасности.

Лекарством от тревоги для многих горожан становится постоянный контроль – причем, не только за своей жизнью, но и за жизнью близких людей.

- Когда свобода ощущается, как тяжелая ноша, человек пытается создать свой маленький островок контроля. Тренды соцсетей говорят нам, что благополучие – есть результат тотального отслеживания всех процессов и правильного выбора. А что мы можем контролировать? В значительной мере свой быт, расписание, питание, здоровье, - продолжает Дина Зиновьева. – В результате у горожане появляется все больше гаджетов, которые помогают держать руку на пульсе – всевозможные приложения для подсчета калорий и отслеживания геолокации, умные часы, модели умного дома. Мы усиливаем контроль и на какое-то время чувствуем себя спокойнее, но после тревожимся еще сильнее, если некоторые события выходят из зоны нашего внимания и влияния.





Отстройка всех жизненных процессов с точностью до минуты не приносит волгоградцам желаемого результата, а, напротив, рождает новые реалии – потерю контакта с самим собой, своей свободой и креативностью, а главное - со спонтанностью в принятии решений.

- Альтернативой вечному контролю становится вера в то, что мы безусловно справимся со всеми трудностями. Наших сил для этого достаточно. В каком-то смысле сегодня всем нам не хватает безбашенности и умения махнуть рукой - будь, что будет, решим на месте, - улыбается Дина Зиновьева. – Да, мы можем планировать свою жизнь, контролировать некоторые процессы, но в то же время формировать в себе здоровый "пофигизм". Такой подход действительно помогает жить в современном мире – дозировать новости и информацию из социальных сетей, воспринимать многое, как данность, учиться доверять близким, самому себе - своим ощущениям и интуиции - и, конечно, сохранять внутреннее спокойствие, когда что-то идет не по плану.

Фото из архива V102.ru