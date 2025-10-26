В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешехода





В Николаевском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием 17-летнего водителя мотоцикла и пешехода. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»

По предварительной информации, несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer без прав напротив дома №27 по улице Советская совершил наезд на пешехода, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель мотоцикла доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области