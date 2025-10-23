Расследования

Канал легализации мигрантов прикрыли в Волгоградской области

Расследования 23.10.2025 16:03
23.10.2025 16:03


Полицейские прикрыли в Волгоградской области канал легализации мигрантов, который организовали трое местных жителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, их деятельность пресечена в Светлоярском районе.



- В преступную группу входили трое мужчин в возрасте 40, 42 и 69 лет, каждый из которых исполнял свою роль в криминальной схеме. Старший участник заключал фиктивные договоры аренды сельскохозяйственных земель и трудоустройства иностранцев. Его 40-летний подельник регистрировал мигрантов в своём дачном доме без фактического предоставления им жилья. Роль посредника исполнял 42-летний подозреваемый – он занимался поиском приезжих, готовых за деньги получить поддельные документы, - рассказали в Главке.

С марта текущего года, как выяснили оперативники, преступной группе удалось легализовать как минимум шестерых иностранцев. Их документы будут аннулированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В рамках расследования будут установлены и другие возможные эпизоды преступной деятельности. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

