В Волгограде снова прогнозируют дожди и туман на новой неделе





В Волгограде новая рабочая неделя обещает быть дождливой, согласно прогнозу синоптиков. Как рассказали в Волгоградском ЦГМС, вместе с осадками также ожидается и туман.

Так, в понедельник, 27 октября, в Волгограде, как и накануне, прогнозируют днем в отдельных районах небольшие и кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. Днем подует юго-восточный ветер с порывами до 10-14 м/с. Температура воздуха днем составит +8...+13º, местами +14...+16º.

28 октября также ночью и утром ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +8...+13º, местами +14...+16º.