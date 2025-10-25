Деньги не пахнут? В Новом Рогачике власти решили «повесить» на жителей аварийную канализацию





В Новом Рогачике Городищенского района Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за отказа муниципального предприятия «Коммунальная компания» обслуживать канализацию на ул. Заводской. Руководитель организации провёл собрание, на котором уведомил собственников, что соответствующее решение уже принято муниципалитетом и теперь они самостоятельно должны обслуживать местные сети.





- Я проживаю на ул. Заводской уже несколько десятилетий. Здесь располагаются одноэтажные дома на два хозяина. Они были возведены ещё в советское время и относились к местному ЖБИ. Для того чтобы привлечь сотрудников, строились они изначально с повышенной комфортностью. В частности, они были оснащены диковинной на тот момент для частного сектора централизованной канализацией. Тогда сети обслуживало предприятие. Позже дома были приватизированы, а мы начали получать платёжки от администрации, - рассказала журналистам одна из собственниц.

Местные чиновники в течение 20 лет собирали с жильцов средства на обслуживание канализации, судя по последним платёжкам, предоставленным в редакцию, средства не маленькие – 31,34 рубля за отведение одного кубометра канализационных стоков. В среднем ежемесячно жители ул. Заводской перечисляли подведомственной администрации коммунальной организации по 150-200 рублей с жилого помещения.





Все действующие на территории Волгоградской области тарифы утверждаются соответствующим региональным комитетом. В расценки, как правило, включаются как расходы на очистку стоков, так и на ремонт коммуникаций. Однако, по информации местных жителей, все минувшие годы власти, исправно собирая средства, лишь опорожняли каскад септиков, собирающих жидкие отходы от жилого массива, а когда необходимость капремонта сетей встала ребром, решили умыть руки.

- В июне 2025 года нас всех собрали и в присутствии наших местных депутатов поставили перед фактом. С 1 декабря «Коммунальная компания» перестанет обслуживать сети. Для всех жильцов это был шок. На вопрос, а что теперь делать, нам было предложено или же самостоятельно обслуживать сети, или обустраивать собственные индивидуальные септики, - продолжила женщина.





В одноэтажных домах по-прежнему живёт немалое количество бывших заводчан. Сейчас пожилые люди уже на пенсии, живут скромно и в основной массе не имеют средств на строительство собственных септиков.

- Чтобы построить самостоятельную канализационную линию и обустроить септик нужно 200-300 тыс. рублей. Едва ли кто-то сможет вот так просто сейчас найти такие деньги. Пытались прицениться к ремонту существующей линии, пригласили специалиста. Он заявил, что сети нуждаются в замене и вкладывать сюда нужно миллионы. Но где их только теперь взять, вот в чём вопрос.

При этом местные чиновники решили поторопиться и вместо 1 декабря оставить местных жителей без канализации уже этой осенью.

- В платёжках за сентябрь уже отсутствует соответствующая графа. Канализацию теперь никто не обслуживает, у нас крайние дома на улице уже тонут в фекалиях. Идёт излив стоков и загрязнение грунта. Никто ничего делать не хочет. Жильцам было предложено за свои деньги в созданной чиновниками конторе заказывать частичные ассенизаторы. Завтра, 26 октября, у нас запланирован сход жителей. Будем, наверное, что-то решать, - сетует волгоградка.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой прокомментировать законность действий новорогачинских коммунальщиков и чиновников. Как выяснилось, все эти годы муниципалитет взымал плату за коммуникации, которые не находились ни на чьём балансе.

- На территории р.п. Новый Рогачик по ул. Заводской расположено 17 домов блокированной застройки. Здесь проложен локальный трубопровод водоотведения, расположенный под указанными домами, посредством которого обеспечивается их водоотведение. В ходе проверки собственник указанного объекта не установлен, - уточнили в надзорном ведомстве.

Вскрывшийся парадокс вынудил прокуратуру обратиться в администрацию Городищенского района, к полномочиям которой и относится обслуживание сетевого хозяйства.

- В связи с отсутствием сведений о правообладателе сети водоотведения и колодца самотечной канализации, расположенных по ул. Заводской в р.п. Новый Рогачик, прокуратурой Городищенского района в администрацию Городищенского района 29.08.2025 направлена информация о необходимости рассмотрения вопроса признания указанных объектов бесхозяйными, по результатам рассмотрения которого администрацией района инициирована указанная процедура.

Сейчас надзорное ведомство выясняет, имели ли местные власти право все эти годы взимать с жителей домов средства за бесхозную канализацию. Кроме того, в прокуратуре пообещали проконтролировать, чтобы районные чиновники взяли сети на баланс и наладили их ремонт и текущее обслуживание.

Отметим, несмотря на столь пристальное внимание надзорных структур, жители фактически остались без коммунальной услуги, а бездействие местных властей приводит уже не только к нарушению их жилищных прав граждан, но и экологического законодательства.

Коллаж: Алексей Костяков

Фото: жители ул. Заводской