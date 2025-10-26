Общество

«Крыши будто и нет»: в Волгограде засняли «ниагарский» потоп в пятиэтажке на ул. Калининградской

26.10.2025
В Советском районе Волгограда члены семьи, проживающей в пятиэтажном доме №26 на ул. Калининградской, вынуждены передвигаться по собственной комнатам в резиновых сапогах. Принадлежащая им квартира на пятом этаже МКД вот уже несколько лет регулярно подтапливаются во время дождей.



- Всё началось в феврале 2024 года. Тогда после потопа мы обратились в ООО "ЦУК", вызвали комиссию для составления акта о подтоплении. Справедливости ради, коммунальщики действительно пришли к нам, составили документ, но этим всё и ограничилось, - рассказала хозяйка квартиры.


Течь с каждым дождём становилась всё сильнее и сильнее. В июле 2024 года собственники написали ещё одно заявление, напомнив УК о проблеме.


- Это сложно объяснить с точки зрения обычной логики, но, несмотря на все наши письма и звонки, ничего так и не было сделано. Нас лишь кормят обещаниями и просят ещё немного подождать, чуть ещё потерпеть. Но чего ещё ждать? Мы пока все эти месяцы ждали, у нас квартира оказалась практически уничтожена, - продолжила женщина.

Сезон кровельных работ 2025 года вновь прошёл мимо обслуживающей организации. По крайней мере, до текущей как решето крыши в пятиэтажке на ул. Калининградской у специалистов руки так и не дошли. В начале сентября дом вновь затопило, комиссия УК опять пришла и составила акт осмотра, и вновь на этом всё заглохло.


- Последние недели нас спасало лишь то, что осень выдалась относительно сухой, но, естественно, везение наше оказалось не безграничным. На этой неделе первом же ливне нас вновь начало топить. Да так, что ни мы, ни соседи никогда раньше не видели.

Произошедшее женщина засняла на видео. Судя по присланным в редакцию кадрам, вода словно из лейки просачивалась через швы железобетонных перекрытий чердака. Собственники пытались собирать влагу, однако перед таким «ниагарским» потоком они оказались бессильны.

- Естественно, собрать всё у нас не вышло, а текло так без малого сутки. В результате затоплена оказалась и квартира под нами, - добавила волгоградка.


Журналисты попытались связаться с представителями управляющей компании, чтобы уточнить обстоятельства сложившейся ситуации, однако дозвониться до организации оказалось ещё той задачей. При наборе номера диспетчерской входящий вызов направляется на автоответчик, прослушав который система просит выбрать определённый пункт голосового меню и перенаправляет вызов на некий другой номер, после чего появляются гудки, а через какое-то время происходит сброс.

Отметим, ИА «Высота 102» просит считать данную публикацию официальным обращением в Госжилнадзор, а также прокуратуру Волгоградской области и надеется, что надзорные органы всё же помогут управляющей организации найти возможность произвести неотложные работы по ремонту кровельного покрытия в многоквартирном доме №26 на ул. Калининградской, тем более что синоптики обещают дождливый конец осени и обильные осадки предстоящей зимой.

Фото и видео: пострадавшие жильцы

