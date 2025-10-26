В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погиб





В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из пятиэтажек. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения была обнаружена погибшая женщина.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:35 25 октября. На место прибыли 21 сотрудник и 7 единиц техники. Огонь разгорелся в квартире на четвертом этаже - горели домашние вещи на 15 квадратных метрах.

Восемь человек, из них пять детей были спасены и переданы медикам. Ещё пятнадцать жильцов были эвакуированы по лестничным маршам.

Причину произошедшего устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области