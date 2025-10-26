Происшествия

В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погиб

Происшествия 26.10.2025 08:58
В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из пятиэтажек. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения была обнаружена погибшая женщина. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:35 25 октября. На место прибыли 21 сотрудник и 7 единиц техники. Огонь разгорелся в квартире на четвертом этаже -  горели домашние вещи на 15 квадратных метрах.

Восемь человек, из них пять детей были спасены и переданы медикам. Ещё пятнадцать жильцов были эвакуированы по лестничным маршам. 

Причину произошедшего устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
10:00
«Важно не бороться с сезоном, а просто жить»: врач-психиатр рассказала, почему осень выбивает из нас все силыСмотреть фотографии
09:30
«Крыши будто и нет»: в Волгограде засняли «ниагарский» потоп в пятиэтажке на ул. КалининградскойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погибСмотреть фотографии
08:23
Волжанин прописал на заброшке в СНТ пять иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Мошенники начали маскироваться под председателей ТСЖ и СНТСмотреть фотографии
07:29
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде снова прогнозируют дожди и туман на новой неделеСмотреть фотографии
21:05
В Волжском засняли на видео «зачарованное» ДТП с двумя легковушками на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде посёлок Горьковский из-за аварии остался без электроэнергииСмотреть фотографии
18:13
«День без музыки — уже трагедия»: экс-ректор волгоградской консерватории — о главных вызовах, призвании и современной культуреСмотреть фотографии
17:23
В Городище начальник ветстанции осуждён за липовые документы на рыбу и раковСмотреть фотографии
17:07
«Ротор» встретится с «Родиной» в гостях 26 октябряСмотреть фотографии
15:55
Нагонят? В Волгограде дорогу к Родниковой долине обещают сдать за три месяцаСмотреть фотографии
14:39
Деньги не пахнут? В Новом Рогачике власти решили «повесить» на жителей аварийную канализациюСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров в выходной вызвал на работу чиновников из-за бюджетаСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подростки «как в кино» угнали автомобиль, но не ушли от полицииСмотреть фотографии
12:12
Фанатскому движению волгоградского «Ротора» исполнился 41 годСмотреть фотографии
11:58
Волгоградцев предупредили об остановке общественного транспорта при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:00
Четыре человека погибли в столкновении «Лады» и Renault под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Лани, ламы и альпаки готовятся «прописаться» в волгоградском ЦПКиОСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде газовиков уличили в незаконной приостановке подачи голубого топливаСмотреть фотографии
08:11
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается прилёт и отправление восьми авиарейсовСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 19 БПЛАСмотреть фотографии
07:17
В Волгоградской области столовые интернатов сдадут в аренду, доплатив 11,2 млрд рублейСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградской области из-за налёта БПЛА загорелась подстанция ЛЭП и повреждён домСмотреть фотографии
06:05
Волгоградские теннисисты провели лишь по матчуСмотреть фотографии
05:32
Росавиация из-за налёта БПЛА временно закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:29
Инструкция: где лучше снять квартиру в Волгограде – обзор районовСмотреть фотографии
 