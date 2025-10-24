



Архитекторы Центра «ВЯЗ» наглядно показали, какой уже через десяток лет может стать набережная Волгограда в районе Тулака, а также в Ворошиловском районе, где строится сейчас новое здание Арбитражного суда, и на месте существующего речного порта в самом центре города.

Как уточняют специалисты «ВЯЗа», речь идет о концепции развития береговой линии от Красноармейского до Тракторозаводского района.





Напомним, что преображение прибрежной зоны обозначено губернатором региона Андреем Бочаровым как приоритетное направление в рамках 10-летней программы развития Волгограда. Концепцию, которую молодые архитекторы представили волгоградцам, они ранее уже презентовали главе региона.





– Проект охватывает территорию от Красноармейского до Тракторозаводского района – более 55 километров правого берега Волги и около 60 километров острова Сарпинский, – поясняют волгоградские архитекторы.





На Ельшанской набережной в Советском районе Волгограда планируется строительство студенческого кампуса международного уровня, который станет единой площадкой для всех ведущих вузов Волгограда. Здесь будут жить, учиться и работать свыше 3000 студентов и преподавателей.

– Набережная приобретет с главными зонами для комфортного отдыха студентов, преподавателей и горожан. Для всех будет открыт доступ к прогулкам у воды, – поясняют авторы проекта.





В Ворошиловском районе долгожданная набережная появится в районе нового здания Арбитражного суда Волгоградской области, которое строится в настоящее время.

– Спуски на новой набережной будут сделаны в виде ступенчатых лестниц. Предусмотрены здесь беговые и велодорожки, детские площадки и место для занятия воркаутом, – продолжают специалисты.

Примечательно, что в концепцию развития береговой линии в Ворошиловском районе Волгограда архитекторы обещают вписать и дома, которые были построены еще жителями Царицына. Здесь будет создан музейный комплекс, который должен раскрыть потенциал исторической застройки.





Связать Центральный район с Ворошиловским и Советским должны велодорожки. Преодолеть расстояние начинающие велосипедисты, по расчетам архитекторов, смогут за семь часов, профессионалам потребуется около четырех часов для этого.





Что касается нынешнего речпорта, то здесь авторы проекта не планируют кардинальных изменений. Напротив – обновление должно, по задумке специалистов, «подружиться» визуально с изначальной задумкой советских архитекторов.

На месте бывшей водокачки планируется построить здание новой гостиницы, внешний вид которой должен вписаться в общую картинку.

– От амфитеатра и до моста планируется масштабное благоустройство. Здесь могут разместиться детские площадки, спортивные современные сооружения, навесы, шезлонги и даже открытые бассейны – так как в Волге разрешено купаться не везде, устроим здесь небольшой островок зоны отдыха, – делятся смелыми планами архитекторы.





А вот рядом со стадионом «Волгограда Арена» должен появиться крупный конгресс-центр.

– Шестнадцать тысяч квадратных метров объединят деловые активности, поэтому люди со всей России смогут приезжать сюда и обмениваться опытом.





В Краснооктябрьском районе вдоль Волги планируют обустроить пешеходные зоны с фудкортами, спортивными площадками. Получит развитие и стадион «Монолоит». Будущее спортивного сооружения архитекторы мыслят в масштабах легкоатлетического комплекса.

