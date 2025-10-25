Андрей Бочаров в выходной вызвал на работу чиновников из-за бюджета





25 октября в администрации Волгоградской области прошло совещание, посвящённое формированию бюджета под председательством Андрея Бочарова. Глава региона заслушал чиновников о подготовке главного финансового документа региона.

- На встрече были рассмотрены аспекты формирования бюджета Волгоградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, - подчеркнули в пресс-службе руководителя.

Отметим, подробности встречи не уточняются, однако ранее губернатор потребовал от экономического блока ориентировать бюджет на выполнение ключевых задач, в числе которых достижение целей СВО и вопросы безопасности , соцподдержка жителей, реализация национальных задач, обозначенных правительством и президентом, а также реализация проектов развития Волгоградской области. Итоговая версия финансового документа проходит финальные согласования и до 1 ноября должна быть внесена в Волгоградскую областную думу.

Фото: администрация Волгоградской области