Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидиста





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 26 октября, на мостовом переходе через реку Волга на «танцующем» мосту произошло смертельное ДТП с участием 16-летнего подростка на электровелосипеде. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла в 11:30.





Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Известно, что молодой человек скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области