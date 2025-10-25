



24 октября на территории 13-го микрорайона произошло необычное ДТП. Вечером в 21:34 пустую проезжую часть пр. Ленина не поделили два легковых автомобиля. Момент странного столкновения засняла одна из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, у перекрёстка пр. Ленина и ул. Мечникова один из автомобилей из крайнего правого ряда шестиполосной дороги резко повело влево. В результате он врезался в бок идущей параллельным курсом машины. Однако и на этом ДТП оказалось не исчерпано: теперь второй автомобиль резко повело вправо, он совершил разворот и вылетел на трамвайные пути.

Отметим, в столкновении чудом обошлось без жертв. Пострадали лишь автомобили.

Фото и видео: POWERNET