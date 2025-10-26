УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болото





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал требование межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Управляющая Компания «ВОЛГОСИТИ ХОУМ» о возмещении более 1 миллиона рублей за вред почвам.

Напомним, ранее в ведомство обращались местные жители с жалобой на затопление канализационными сточными водами земельного участка на территории Центрального района Волгограда вблизи улицы Ханпаши Нурадилова. Специалисты на месте установили, что площадь загрязненной территории составила 207 кв.м. Лабораторные исследования показали, что показатели загрязняющих веществ в образцах почвы, отобранных на месте происшествия, превышены.

В ходе административного расследования было установлено, что сети водоотведения, расположенные по указанному адресу, эксплуатируют ООО «Управляющая Компания «ВОЛГОСИТИ ХОУМ». Сумма причиненного вреда почве составила 1 118 917 рублей.

Однако добровольной оплаты не проследовало, поэтому был подан иск в суд.

- Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Управляющая Компания «ВОЛГОСИТИ ХОУМ» без удовлетворения, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора