В ЦПКиО Волгограда развернут 100-метровый триколор в День народного единства





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пройдет крупное празднование Дня народного единства. Как рассказали в пресс-службе парка, 4 ноября в рамках праздника для волгоградцев развернут 100-метровый флаг, накормят русской кухней, а также пройдет выставка ретро-автомобилей.

Праздник начнется в 11:00 с тематического забега. Участникам предстоит облачиться в косоворотки, сарафаны и кокошники, а затем пробежать 1 км по парку. Первая тройка победителей в каждой категории получит медали и билеты на активности парка.

Также посетители парка смогут приобрести натуральные сыры, мед, одежду и украшения ручной работы, свечи из пчелиного воска, вязанные игрушки, плетённые корзины и пуховые платки от народных производителей.

В самом центре парка развернется гастрономическая площадка с блюдами русской кухни от волгоградских предприятий общественного питания. Посетители попробуют уху, пшенную кашу с тыквой, расстегай с рыбой, пироги, блины и горячий чай из самовара. Гастрономические площадки начнут работу с 12:00 около главной сцены.

Кроме того, волгоградцев ждет выставка автомобилей и концертная программа. Сделать яркие фотографии на память об этом дне поможет тематическая фотозона с гигантской матрешкой. В завершении фестиваля все участники примут участие в традиционной церемонии разворачивания 100-метрового государственного флага РФ.

Фото: парк ЦПКиО