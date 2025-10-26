



Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей Волжского Волгоградской области, пожаловавшихся в онлайн-приемную ведомства на затянувшейся ремонт школы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в региональном СК по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Как ранее сообщалось информагентством, родители детей, обучающихся в школе №32 Волжского, возмутились планами чиновников закрыть единственный функционирующий корпус образовательного учреждения на ремонт. Позже выяснилось, что ремонт в корпусе начальной школы фактически не ведется. Родители зафиксировали полную разруху в здании и отсутствие рабочих.

После обращения жителей, редакцией был направлен запрос в пресс-службу города-спутника. В мэрии в ответе на запрос подтвердили, что подрядчиком был сорван капремонт школы № 32. В связи с этим 3 июля 2025 года контракт с подрядчиком администрацией школы в одностороннем порядке был расторгнут. А 14 июля начаты конкурсные процедуры по первому корпусу (ул. Пушкина 124А).

Также в администрации Волжского пообещали, что реконструкция двух корпусов школы будет завершена до 31 декабря 2025 года. К настоящему моменту, работы по ремонту не были завершены.

Отметим, в конце сентября в закрытой школе также произошел пожар в корпусе младшей школы. Там вспыхнул строительный мусор, оставшийся после начала ремонта.

- Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в центральном аппарате ведомства.

Скриншот: Роман Халиков