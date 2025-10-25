Лани, ламы и альпаки готовятся «прописаться» в волгоградском ЦПКиО





В Волгограде новые лани, ламы, альпаки, козы и кролики проходят акклиматизацию в ЦПКиО. Животные доставлены в областной центр из московского питомника «Диво-Птица» и на 30 дней помещены в изолированные домики.





- Сейчас зверьки обживают двухместные «бунгало» и привыкают к волгоградскому климату. Перед заселением команда парка оборудовала каждый домик кормушками, поилками, а также верандой для прогулок. Уже в ближайшее время всех животных осмотрит ветеринарный врач, при необходимости специалисты проведут дополнительные профилактические процедуры по поддержанию иммунитета, - рассказали в администрации парка.





Для скорейшей адаптации специалисты составили экзотическим животным особое меню с добавлением к сену особого гранулированного корма и большого количества воды. Впоследствии рацион четвероногих будет расширен за счёт зерновых смесей, фруктов и овощей.





Отметим, доступ к ланям, ламам, альпакам, козам и кроликам будет открыт до конца года в новом живом уголке, который создаётся после завершения работы площадки парка альпак «Симба».

Фото: ЦПКиО