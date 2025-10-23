



В Волгоградской области в Иловлинском районном суде назначили дату первого заседания по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в результате которого погиб при пожаре один из сотрудников администрации.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку райсуда, к новому рассмотрению материалов дела суд приступит 31 октября. Стало известно и имя судьи, который изучит доводы следствия. Это Вячеслав Пичугин.

Напомним, в Иловлинский районный суд Волгоградской области уголовное дело в отношении Ивана Геля вернулось по решению областного суда. По итогам первого судебного процесса судья Кузнецов постановил вернуть материалы в прокуратуру и следственный комитет. Данное решение было обжаловано и гособвинением и потерпевшими. Облсуд, кроме того, в адрес судьи Андрея Кузнецова вынес частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

Три причины для отказа

Как стало известно ИА «Высота 102», возвращая дело в прокуратуру судья Андрей Кузнецов опирался на несколько доводов. В частности, он счел, что формулировка обвинения содержит противоречия в описании формы вины Ивана Геля, что по мнению Кузнецова, делало обвинение неконкретным и нарушающим право подсудимого на защиту.

Также, по мнению Кузнецова, при описании преступного деяния указано, что Гель, превышая свои должностные полномочия, систематически стал заставлять подчиненных сотрудников, не прошедших обучения по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, выполнять работу, не обусловленную трудовым договором, а именно принимать непосредственное участие в тушении пожаров, не обеспечив их СИЗ. Указанная формулировка также, счел судья, является неконкретной, поскольку не содержит время и место указанных действий, фамилий сотрудников, которых Гель направлял на пожары.

Третье, что не устроило судью Андрея Кузнецова, это то, что в предъявленном Гелю обвинении и в обвинительном заключении были якобы приведены общие положения законов, предусматривающие полномочия как органов местного самоуправления, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, указаны общие нормы и ссылки Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», которые цитата: «не применимы при рассмотрении данного дела, поскольку потерпевшие не являлись добровольными пожарными».

Не разглядел очевидного?

Представитель прокуратуры в областном суде, в свою очередь, настаивал на том, что обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Геля соответствует всем требованиям. Причинение тяжких последствий, указывал прокурор, является квалифицирующим признаком преступления. Более того, указал гособвинитель в обвинительном заключении были указаны и точное время, и место совершения преступления, и конкретные сотрудники администрации, которые вынужденно приняли участие в тушении пожара, а именно потерпевшие Кочелаев С.В., Вагнер В.В., Сигачев П.Е., .а также погибший Переярин А.В.

Потерпевшие в областном суде высказали мнение о том, что постановление судьи Андрея Кузнецова о возврате уголовного дела Ивана Геля в прокуратуру нарушило гарантированное ст. 52 Конституции РФ право на доступ к правосудию, а также предусмотренный ст. 6 5 УПК РФ принцип разумных сроков уголовного судопроизводства.

Защитник подсудимого Михаил Растрыгин, в свою очередь, соглашался в Волгоградском областном суде с доводами судьи Кузнецова.

В итоге, рассмотрев все доводы и возражения, облсуд пришел к выводу о том, что решение судьи Иловлинского районного суда Андрея Кузнецова несостоятельно.

– Вопреки выводам суда, обвинительное заключение не содержит неопределенности, неустранимых противоречий, в том числе, в части указания на двойную форму вины, которая, по мнению следствия, имеет место в действиях Геля И.С., – говорится в апелляционном постановлении, с которым удалось ознакомиться ИА «Высота 102». – Предусмотренных ст. 237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

Поскольку Иван Гель, по мнению суда, не нарушал избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для изменения данной меры пресечения облсуд не нашел. Глава Иловлинского района на время нового рассмотрения дела также будет находиться под подпиской.

Напомним, Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.