Расследования

Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградца

Расследования 23.10.2025 12:25
0
23.10.2025 12:25


Полицейские задержали в Волгограде двоих ранее судимых местных жителей, которые избили и ограбили прохожего за отказ прикурить. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось ночью на улице в Красноармейском районе Волгограда. Пострадавший обратился в полицию. С его слов, к нему подошли неизвестные мужчины и попросили сигареты. Отказ их разозлил, что привело к конфликту. Рецидивисты избили прохожего и отобрали у него мобильный телефон.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались двое местных жителей 23 и 29 лет. Оба ранее уже имели проблемы с законом. В ходе личного досмотра у них был изъят украденный телефон.

Возбуждено уголовное дело. Разбойников взяли под стражу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.10.2025 13:11
Расследования 23.10.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.10.2025 08:08
Расследования 23.10.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 21:40
Расследования 22.10.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 16:31
Расследования 22.10.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 14:06
Расследования 22.10.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2025 09:11
Расследования 22.10.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 13:09
Расследования 21.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 11:30
Расследования 21.10.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 08:53
Расследования 21.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2025 08:45
Расследования 21.10.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 14:00
Расследования 20.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 12:36
Расследования 20.10.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2025 11:10
Расследования 20.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 15:15
Расследования 19.10.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2025 10:02
Расследования 19.10.2025 10:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
Двух братьев под Волгоградом арестовали за инсценировку ДТП и вымогательствоСмотреть фотографии
12:38
Среди волгоградцев выросла популярность отправки посылок с ж/д вокзалаСмотреть фотографии
12:25
Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградцаСмотреть фотографии
11:58
Волгоградская область получит 1 миллиард на переселение из авариек 1400 человекСмотреть фотографии
11:46
Где и как купить надёжный полис ОСАГО без лишних переплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в возрасте 102 лет скончалась ветеран Валентина ПодлеснаяСмотреть фотографии
10:58
От Белоруссии до Китая: волгоградская компания стала «Экспортером года» на всероссийской премииСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом легковушка впечаталась в пожарную машинуСмотреть фотографии
10:41
Утреннее ДТП собрало пробку из троллейбусов №9 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:25
В Волжском гордума узаконит платные парковкиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде День рождения отмечает изобретатель экзоскелета Александр ВоробьевСмотреть фотографии
09:49
В Камышине задержали 17-летнего наркосбытчика с «начинкой» для тайниковСмотреть фотографии
09:38
В МЧС прокомментировали крупный пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом среднеахтубинская трасса встала из-за ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волгограде очевидцы засняли жуткий пожар в СНТ у Родниковой долиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:28
Под Волгоградом полицейские прошерстили бараки с мигрантамиСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:52
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты два БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде ищут желающих поискать ямы на дорогах за 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:45
В России годовая инфляция ускорилась до 8,2%Смотреть фотографии
06:12
В Волгограде снят шестичасовой запрет на приём и отправление самолётовСмотреть фотографии
06:03
Не поспевают за ценами: помидоры в Волгограде подорожали на рекордные 11,5%Смотреть фотографии
05:57
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются четыре авиарейсаСмотреть фотографии
00:13
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде предотвратили вывод активов на 52 млн рублей организации-должникаСмотреть фотографии
21:15
Юные волгоградские баскетболисты из «Титанов» вышли в полуфинал первенства РоссииСмотреть фотографии
21:02
Волгоградская область первой в России начнет готовить кадры для химотраслиСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде на АЗС внезапно замедлился рост цен на топливоСмотреть фотографии
19:50
«Самые немыслимые сочетания – это по-нашему»: пять блюд, которые точно стоит попробовать в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:29
Волгоградец с тремя почками поборется за статус суперниндзи на ТВСмотреть фотографии
 