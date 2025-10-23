Двое рецидивистов за отказ прикурить избили и ограбили волгоградца

Полицейские задержали в Волгограде двоих ранее судимых местных жителей, которые избили и ограбили прохожего за отказ прикурить. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось ночью на улице в Красноармейском районе Волгограда. Пострадавший обратился в полицию. С его слов, к нему подошли неизвестные мужчины и попросили сигареты. Отказ их разозлил, что привело к конфликту. Рецидивисты избили прохожего и отобрали у него мобильный телефон.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в разбойном нападении. Ими оказались двое местных жителей 23 и 29 лет. Оба ранее уже имели проблемы с законом. В ходе личного досмотра у них был изъят украденный телефон.

Возбуждено уголовное дело. Разбойников взяли под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





