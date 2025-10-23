В Волгограде 23 октября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении водителя BMW Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной женщины Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня наконец в судебном процессе были выслушаны свидетели стороны защиты. В частности, судмедэксперт и работник дилерского центра BMW. Адвокаты Пака ходатайствовали о допросе столичного эксперта Александра Аулова, однако судья удовлетворил их просьбу частично.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в судебный процесс вернулся один из двоих адвокатов, от услуг которых Пак отказался на одном из предыдущих заседаний, – Дмитрий Волков. Первым на заседании допросили Дмитрия Марченко – заведующего отделом сложных экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы. Так как суду было необходимо уточнить юридические моменты, связанные с процедурой проведения экспертизы, Марченко выступал без присяжных заседателей. Вопросы задавал адвокат Кварталов.

Кварталов: Вами было дано заключение эксперта №41 МКТ по исследованию одежды Буравлевой?

Марченко: Да, все верно.

Кварталов: На основании какого постановления вы проводили данное заключение?

Марченко: Данное поручение было направлено судебно-медицинским экспертом Головкиной, которая сочла необходимым произвести экспертизу представленных объектов, а именно одежды Буравлевой в соответствии с постановлением, которое было вынесено следователем.

Кварталов: Правильно я понимаю, что эксперт Головкина направила Вам бумагу, на основании которой Вы проводили исследования?

Марченко: Прежде всего, исследование проводилось на основании постановления следователя, потому что вместе с материалами дела были представлены вещественные доказательства, а именно предметы одежды. Они подлежали более детальному исследованию.

Кварталов: Постановление следователя по данной экспертизе как называлось?

Марченко: Постановление было вынесено о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Кварталов: Были ли поставлены в данном постановлении вопросы, связанные с исследованием одежды потерпевшей?

Марченко: Нет, не были.

Кварталов: Вы должны знать, в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства на основании каких документов проводится те или иные виды экспертиз?

Марченко: Экспертизы проводятся на основании постановления следователя, дознавателей или суда.

Кварталов: Следователем было вынесено постановление о проведении криминалистической экспертизы одежды пострадавшей?

Марченко: Нет, не было.

Кварталов: У вас есть допуск к криминалистической экспертизе?

Марченко: Такого понятия как «допуск для проведения криминалистических экспертиз в судебно-медицинской экспертизе» не существует.

Кварталов: Вы обладаете специальными компетенциями или правом экспертизы в рамках исследования одежды?

Марченко: В соответствии с порядком проведения судебно-медицинских экспертиз, при исследовании трупа экспертом обязательно изучается одежда. Второе, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом эксперт обязан изучить все представленные ему объекты. Эти объекты были нам представлены для исследования. Подробное исследование этих объектов возможно при проведении медико-криминалистической экспертизы. Также хочу дополнить, что при проведении судебно-биологической экспертизы также исследуются предметы одежды, которые изымаются.

Здесь встрял адвокат Касевич: Кто поручал Вам и Головкиной производство комиссионной медицинской экспертизы?

Марченко: Проведение любой судебно-медицинской экспертизы поручается начальником или его заместителем бюро по экспертной работе. Поручение дается в устной форме, письменное поручение не предусматривается. Я давал подписку по статье 307 на титульном листе заключения медико-криминалистической экспертизы и на титульном листе комиссионно-медицинской экспертизы.

Кварталов: Правильно я понимаю, что исходя из проведенного исследования, Вы не смогли установить следы переезда [автомобилем] на одежде Буравлевой?

Марченко: Ответ на Ваш вопрос звучит в заключении экспертизы в последнем абзаце: «Достоверно в результате чего образовались эти повреждения только по признакам одежды установить невозможно».

После допроса свидетеля Марченко защита Пака ходатайствовала перед судом о допросе эксперта Аулова в присутствии присяжных заседателей. Судья Дмитрий Туленков удовлетворил ходатайств частично. Эксперт Аулов будет допрошен в суде в закрытом формате – без присутствия присяжных заседателей.

Далее на допрос был вызван бывший работник дилерского центра BMW Сергей Филатов. Мужчина, как следует с его слов, осматривал BMW Пака после наезда на Екатерину Буравлеву.

Кварталов: Как производился осмотр автомобиля Пака?

Филатов: Пытались подключиться к автомобилю, чтобы проверить ее состояние на наличие неисправностей, что нам не удалось, поскольку специальный диагностический разъем был закрыт специальным механическим ключем от взломщиков. Был визуальный осмотр автомобиля, завели его, покрутили руль и заглушили.

Кварталов: Вы в автомобиль садились, заводили, двигали руль?

Филатов: Буквально полметра проехал, чтобы проверить наличие исправного движения.

Кварталов: А какая скорость движения была в этот момент?

Филатов: Ноль.

Кварталов: При такой скорости, когда автомобиль только начинает движение, блокировка дверей не осуществляется?

Филатов: Нет.

Волков: Вы знакомы с техническими характеристиками данного автомобиля?

Филатов: Насколько позволяли мои профессиональные рабочие знания.

Волков: Автоматическая блокировка есть в этом автомобиле?

Филатов: Да, называется «блокировка с места».

Волков: При каких условиях она активируется?

Филатов: Через меню необходимо поставить соответствующие параметры для ее работы.

Далее эксперту и присяжным заседателям по просьбе адвокатов было показано руководство пользования автомобилем BMW X7. В частности – та часть информации, где пользователю разъясняются механизмы блокировки дверей. Эксперт продемонстрировал заседателям, с каких кнопок со стороны кресла водителя блокируются двери.

Филатов: Автоматическая блокировка - когда вы случайно нажали на брелоке открытие дверей, она через время автоматически закрывается, если машина не заведена. Вторая блокировка – с места движения – производится автомобилем автоматически при начале движения авто.

Волков: А при блокировке с места какая необходима скорость?

Филатов: Я не знаю, читайте там в эксплуатации.

Прокурор задала уточняющий вопрос: Характерно ли оставление следов на земельной поверхности для пробуксовки?

Филатов: Конечно, характерно.

Волков: Автомобиль оборудован антипробуксовочной системой? При включении данной системы она возможна?

Филатов: Не знаю, необходимо смотреть комплектацию при покупке автомобиля. Но в любом случае – в самом начале этапа блокировки пробуксовка действует еще несколько секунд. Все еще зависит от вида дорожного покрытия и состояния протекторов.

На этом сегодня заседание было завершено. Судья Дмитрий Туленков предложил защитникам Пака организованно привести на заседание свидетелей, которых нужно попросить без участия присяжных для уточнения юридических тонкостей, чтобы не задерживать не затягивать процесс и не отнимать время у заседателей.

Напомним, эксперт Александр Аулов приехал в Волгоград накануне и 22 октября присутствовал в областном суде, правда, лишь в коридоре. Участие Аулова в процессе вызвало вопросы у представителя гособвинения.

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Прокуратура поддержала обвинительное заключение по делу – волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы.