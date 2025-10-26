Общество

Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХ

26.10.2025 14:28
Жителям Волгоградской области напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХ. Памятку для жителей региона подготовили в Госжилнадзоре. 

Как уточнили в ведомстве, по истечении  межповерочного интервала счетчик считается неисправным. Перерасчет не проводится, если прибор исправен, но устарел. При пропуске срока поверки волгоградцы могут доказать, что начисления за ресурсы были завышены. 

Размер перерасчета определяется и соглашению с исполнителем услуг. Если же договоренности не удалось достичь - в судебном порядке. 

15:32
Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна другаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХСмотреть фотографии
14:00
«Мы не умеем махнуть на все рукой»: почему все больше волгоградцев стремятся к бесконечному контролю жизниСмотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидистаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:36
УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:00
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктовогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежкиСмотреть фотографии
11:00
В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
10:00
«Важно не бороться с сезоном, а просто жить»: врач-психиатр рассказала, почему осень выбивает из нас все силыСмотреть фотографии
09:30
«Крыши будто и нет»: в Волгограде засняли «ниагарский» потоп в пятиэтажке на ул. КалининградскойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:58
В Волжском при пожаре в пятиэтажке пострадали восемь человек и один погибСмотреть фотографии
08:23
Волжанин прописал на заброшке в СНТ пять иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Мошенники начали маскироваться под председателей ТСЖ и СНТСмотреть фотографии
07:29
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде снова прогнозируют дожди и туман на новой неделеСмотреть фотографии
21:05
В Волжском засняли на видео «зачарованное» ДТП с двумя легковушками на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгограде посёлок Горьковский из-за аварии остался без электроэнергииСмотреть фотографии
18:13
«День без музыки — уже трагедия»: экс-ректор волгоградской консерватории — о главных вызовах, призвании и современной культуреСмотреть фотографии
17:23
В Городище начальник ветстанции осуждён за липовые документы на рыбу и раковСмотреть фотографии
17:07
«Ротор» встретится с «Родиной» в гостях 26 октябряСмотреть фотографии
15:55
Нагонят? В Волгограде дорогу к Родниковой долине обещают сдать за три месяцаСмотреть фотографии
14:39
Деньги не пахнут? В Новом Рогачике власти решили «повесить» на жителей аварийную канализациюСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров в выходной вызвал на работу чиновников из-за бюджетаСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подростки «как в кино» угнали автомобиль, но не ушли от полицииСмотреть фотографии
12:12
Фанатскому движению волгоградского «Ротора» исполнился 41 годСмотреть фотографии
11:58
Волгоградцев предупредили об остановке общественного транспорта при атаке БПЛАСмотреть фотографии
11:00
Четыре человека погибли в столкновении «Лады» и Renault под ВолгоградомСмотреть фотографии
 