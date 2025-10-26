Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХ





Жителям Волгоградской области напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХ. Памятку для жителей региона подготовили в Госжилнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, по истечении межповерочного интервала счетчик считается неисправным. Перерасчет не проводится, если прибор исправен, но устарел. При пропуске срока поверки волгоградцы могут доказать, что начисления за ресурсы были завышены.

Размер перерасчета определяется и соглашению с исполнителем услуг. Если же договоренности не удалось достичь - в судебном порядке.