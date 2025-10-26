В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежки





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда произошел курьезный момент с побегом лани. Как рассказал директор парка Андрей Еркин, лань покинула территорию своего обитания во время кормежки.

- Во время очередного кормления одна из ланей покинула территорию домика и вольера, проскользнув мимо смотрителя и перепрыгнув через ограждение на территорию парка. Данный вид животных способен перепрыгнуть барьер высотой свыше двух метров, - поделился директор парка.

Позднее в социальный сетях волгоградцы выложили кадры, на которых видно, что сбежавшее животное попыталась покинуть территорию парка, но застряла в заграждении. Лань была возвращена в домик, а также была осмотрена ветврачом и накормлена.

В парке же пообещали не допускать больше подобных инцидентов и усилить контроль за животными.

Фото: Жесть Волгограда / t.me