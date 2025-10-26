В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктового





В Волжском Волгоградской области полиция установила и задержала подростков, которые совершили кражу в одном из продуктовых магазинов. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.





Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в полицию с заявлением обратилась 45-летняя управляющая магазина. Полиции удалось в короткие сроки установить личность и задержать предполагаемых преступников. Ими оказались двое несовершеннолетних девушек в возрасте 15 и 17 лет.

В отношении подозреваемых следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области