Волжанин прописал на заброшке в СНТ пять иностранцев





В Волжском Волгоградской области сотрудники по вопросам миграции МВД выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Как рассказали в региональном главке МВД, местом проживания иностранцев оказался пустырь в одном из СНТ.





В ходе проверки установлено, что 32-летний мужчина дал ложные сведения о месте проживания пяти человек. Он зарегистрировал их на территории дачного общества, несмотря на то, что на участке нет никаких жилых помещений.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ- «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

- В отношении иностранных граждан будет вынесено заключение о снятии их с миграционного учета с привлечением к ответственности за предоставление ложных сведений, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области