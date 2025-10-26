В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна друга





В Волгограде полиция задержала 24-летнего водителя Kia Rio, который перевозил своего друга вне салона автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, зафиксировать нарушение удалось благодаря видеозаписи опасного вождения.





Полиции удалось в короткие сроки установить личность и задержать мужчину. Им оказался 24-летний житель города Дубовка Волгоградской области. Своего друга он прокатил на проспекте Ленина.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области