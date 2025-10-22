В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных дела

Полицейские возбудили в Волгограде два уголовных дела после того, как граждане пожаловались на неподобающее общение и противозаконные приемы коллекторов. Об этом V102.RU сообщили в ГУФССП России по региону.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц), которая была введена в УК в 2023 году. Такое решение было принято после проверки обращений граждан.

- Должностные лица Главного управления рассмотрели обращения граждан, в которых сообщалось о противоправных действиях со стороны неустановленных лиц при возврате просроченной задолженности. Речь идет о массовом распространении сообщений, порочащих честь и достоинство граждан, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, - рассказали в ГУФССП по региону.

Материалы были направлены в отдел полиции №8 УМВД России по г. Волгограду, где было принято решение о возбуждении уголовных дел. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.





