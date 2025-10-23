«Он это заслужил»: цыгана-педофила из Михайловки приговорили к 16 годам «строгача»

Сегодня, 23 октября, Михайловский районный суд в Волгоградской области вынес приговор местному жителю по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как сообщили V102.RU потерпевшие, цыгана-педофила суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

- Мы довольны приговором. Он это заслужил, - сообщили потерпевшие.

Суд также обязал осужденного выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.





Напомним, о цыгане-педофиле, который орудовал в Михайловке, стало известно в январе 2025 года из видеообращения жителей к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жительницы Михайловки просили Бастрыкина принять меры и защитить их дочерей от домогательств цыгана. Так, одна из женщин рассказала, что он набросился на ее 8-летнюю дочь, затащил девочку в ДК, где попытался снять с нее одежду. Мать смогла сама отбить дочь от педофила. В общей сложности жительницы Михайловки рассказали о трех случаях домогательства детей.

Глава СКР отреагировал на этот сигнал. Было возбужден уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Подозреваемого, который является пенсионером, нашли в хуторе Троицком – в 60 километрах от Михайловки, где он находился вместе со своей супругой. Она всячески защищала своего мужа. До этого скандального происшествия женщина работала уборщицей в школе, но ее вскоре уволили.

Фото: архив V102.RU / СУ СКР по Волгоградской области





