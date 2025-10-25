



В Советском районе Волгограда всего за несколько месяцев может исчезнуть один из самых печально известных долгостроев. Власти Волгограда в лице муниципального заказчика установили новые сроки сдачи дороги к Родниковой долине. Современная проезжая часть должна здесь появиться к 29 декабря 2025 года. Соответствующая дата закреплена новым дополнительным соглашением.

Напомним, как ранее неоднократно сообщала редакция, контракт на строительство проезжей части, которая соединит ул. Родниковую с Университетским проспектом, был заключён в 2021 году с компанией ЗАУ «СМУ-4». Сдать объект стоимостью 1,1 млрд рублей организация должна была к апрелю 2024 года, однако впоследствии подрядчик долгое время не мог полноценно приступить к строительным работам. Сначала специалисты вдруг узнали, что в Купоросной балке, которую необходимо засыпать для строительства магистрали, и где протекает одноимённый ручей, близко подходят грунтовые воды, в связи с чем необходимы дополнительные работы по их отведению.

Позже возникли проблемы с выносом линии ЛЭП 110 кВ. Изначально проектировать данные работы должен был исполнитель, однако впоследствии изменилось законодательство, и документацией должны были заниматься «Россети». Однако найти общий язык подрядчик из Карачаево-Черкессии долгое время с сетевиками не мог, и несмотря на все усилия последних, договор на вынос коммуникаций долгое время не заключался.

В августе 2025 года мэрия объявила о старте масштабных работ по прокладке канализационных коммуникаций на данном участке Купоросной балки, а также об отказе от планов по выносу опор ЛЭП. Однако последнее обстоятельство озадачило представителей сетевой организации.

Позже неожиданно выяснилось, что «Санта-Барбара» с опорами ЛЭП получила продолжение. Подрядчик всё же решил вынести высоковольтную линию со строящейся дороги. По данным на 15 октября 2025 года соответствующий проект в сжатые сроки был изготовлен «Россетями».

- В настоящее время проект соглашения о переустройстве воздушной линии электропередачи 110 кВ в охранной зоне строительства автомобильной дороги по ул. Родниковой направлен заказчику, - подчеркнули в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

На текущий момент специалисты подрядной организации с завидной скоростью производят отсыпку балки в районе высоток на ул. Богданова песком.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать итоговые сроки выноса сетевой инфраструктуры, а также новую дату сдачи знаменитой дороги-долгостроя, однако на текущий момент ответом муниципалитета информагентство не располагает. Он будет опубликован дополнительно в случае получения.

Фото из архива ИА «Высота 102»