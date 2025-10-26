Волгоградцев предупредили о магнитной буре в ближайшие дни





В ближайшие дни ученые спрогнозировали рост солнечной активности, которая может повлиять на самочувствие жителей Волгоградской области. Об этом рассказали 26 октября специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

— Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка спокойная, вспышечная активность спокойная. <…> Через пару дней начнет отталкиваться от дна, — предупреждают специалисты.

По данным ученых, за последние сутки наблюдалась стабильная ситуация: геомагнитная активность и вспышки на Солнце оставались в спокойном состоянии.