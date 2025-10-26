Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»

Фолк-группа «Спелая смородина» из Камышина Волгоградской области выступила в эфире федерального канала в рамках шоу «Поле чудес». В юбилейном выпуске три камышанки спели русскую народную песню Леониду Якубовичу.
В юбилейном выпуске, вышедшем 24 октября, в первой тройке игроков среди участниц оказалась учитель и певица из Камышина Татьяна Неходцева.
Несмотря на то, что ей не удалось выйти в финал шоу, жительнице Камышина выпал сектор приз на барабане - ей достался набор кухонных принадлежностей.
Видео: «Поле чудес»