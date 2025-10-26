Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской области





В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силы ПВО не задействовались для уничтожения беспилотников. По данным Минобороны, ночью было сбито 82 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного и Азовского моря и восьмью регионами России. Волгоградской области среди них не оказалось.

Атаки были зафиксированы в Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Московской, Курской и Липецкой областями, а также над территорией Краснодарского края.

Напомним, прошлой ночью над регионом были ликвидированы 19 БПЛА.